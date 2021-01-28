Себастиан Самуэльссон высказался об отчете IBU по обвинению Бессеберга
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался об отчете комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по обвинению бывшего главы организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-тестов российский биатлонистов.
По словам шведского биатлониста, он не удивлен отчетом IBU.
«Пошел ты, мистер Бессеберг», — написал Самуэльссон на своей странице в Twitter.
Ранее комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела.
Fuck you Mr Besseberg— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) January 28, 2021