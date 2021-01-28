Себастиан Самуэльссон высказался об отчете IBU по обвинению Бессеберга

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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался об отчете комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по обвинению бывшего главы организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-тестов российский биатлонистов.

По словам шведского биатлониста, он не удивлен отчетом IBU.

«Пошел ты, мистер Бессеберг», — написал Самуэльссон на своей странице в Twitter.

Ранее комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела.