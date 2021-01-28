Драчев отреагировал на отчет IBU по обвинению Бессеберга

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на отчет комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по обвинению бывшего главы организации Андерса Бессеберга.

Напомним, что комиссия IBU обвиняет Бессеберга в сокрытии положительных допинг-тестов российских биатлонистов.

«Я бы хотел получить расширенную информацию об отчете. Пока мы слышим все более поверхностное. Конечно, не исключаю больших расследований в сторону СБР России и действий, которые были определены комиссией в виде обвинений Бессеберга и тех лиц, которые с ним работали», — цитирует Драчева «Чемпионат.com».

Ранее комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела.