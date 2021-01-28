«Рубин» подтвердил переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Мусаева
Карен Саркисян
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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил переговоры по переходу полузащитника петербургского «Зенита» Леона Мусаева.
По словам менеджера, казанский клуб практически подписал полузащитника.
«До конца сборов он будет с «Зенитом», а по окончании присоединится к нам. Сумму назвать не могу», — цитирует Сайманова «Чемпионат.com».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мусаев провел три матча.
После 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Зенит» с 41 очком идет на первом месте, опережая московский ЦСКА на четыре очка.
Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.