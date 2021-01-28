«Рубин» подтвердил переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Мусаева

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил переговоры по переходу полузащитника петербургского «Зенита» Леона Мусаева.

По словам менеджера, казанский клуб практически подписал полузащитника.

«До конца сборов он будет с «Зенитом», а по окончании присоединится к нам. Сумму назвать не могу», — цитирует Сайманова «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мусаев провел три матча.

После 19 туров РПЛ «Рубин» набрал 28 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Зенит» с 41 очком идет на первом месте, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.