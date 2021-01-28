Роналду нарушил антиковидные правила из-за дня рождения своей девушки
Карен Саркисян
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил антиковидные правила. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, нападающий вместе со своей девушкой Джорджиной выехал на горнолыжный курорт, расположенный в долине Валь Вени.
Сообщается, что пара остановилась в закрытом отеле и провела там два дня, празднуя день рождения Джорджины.
В нынешнем сезоне итальянской Серии A Роналду провел 15 матчей, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.
После 18 туров Серии A «Ювентус» набрал 36 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.
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