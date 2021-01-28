«Бешикташ» может перехватить у ЦСКА нападающего «Эвертона» Тосуна
Мартин Норикович
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Нападающий английского «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Бешикташ» хочет приобрести нападающего до закрытия зимнего трансферного окна.
Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что московский ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по переходу Тосуна.
В нынешнем сезоне Дженк Тосун провел семь матчей и забил один мяч.
Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.