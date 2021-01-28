«Бешикташ» может перехватить у ЦСКА нападающего «Эвертона» Тосуна

Нападающий английского «Эвертона» Дженк Тосун может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Бешикташ» хочет приобрести нападающего до закрытия зимнего трансферного окна.

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что московский ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по переходу Тосуна.

В нынешнем сезоне Дженк Тосун провел семь матчей и забил один мяч.

Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.