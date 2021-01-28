Орлов оценил переход Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Комментатор Геннадий Орлов оценил переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

По мнению комментатора, все зависит от нападающего.

«Тренер его принимает, относится хорошо. Команда, как он сам сказал, приняла его хорошо. Ему хочется играть, это для него вызов. Ставлю 51% против 49%, что у него пойдет», — сказал Орлов в эфире радиостанции »Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, что Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за €4,5 млн.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на сборе в Испании.