«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Альберт Яруллин, Дмитрий Воронков и Найджел Доус.
В составе «Автомобилиста» — Степан Хрипунов.
Ранее «Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ.