«Сибирь» обыграла «Трактор» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Новосибирская «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась в дополнительное время со счетом 3:2.
В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Никита Коротков, Данил Романцев и Олег Ли.
В составе «Трактора» — Томаш Гика и Виталий Кравцов.
Ранее «Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ.