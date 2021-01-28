«Салават Юлаев» обыграл «Амур» и вышел в плей-офф КХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабарвоске и завершилась со счетом 3:2.
В составе уфимского клуба заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, Михаил Науменков и Сакари Маннинен.
В составе «Амура» — Гинек Зогорна и Павел Турбин.
Таким образом, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ.
Ранее «Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ.