«Сочи» проиграл сербскому клубу в товарищеском матче на сборе в Турции
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Сочи» проиграл сербским «Чукаричкам» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.
Встреча проходила в Турции и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил нападающий сербского клуба Марко Доцич.
После 19 туров Российской премьер-лиги ФК «Сочи» набрал 33 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.