Российский футбольный клуб предложил Хабибу место в составе

Футбольный клуб «КАМАЗ» предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову место в составе.

«Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба.

«КАМАЗ» пригласил бойца в Новороссийск, где команда проведет сборы с 12 февраля по 5 марта.

Ранее экс-полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе оценил умение Нурмагомедова играть в футбол.