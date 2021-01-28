Комиссия IBU считает, что Россия оплачивала услуги проституток для Бессеберга

Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг в ходе допроса по делу о коррупции заявлял, что пользовался услугами проституток, которые были оплачены российской стороной. Об этом говорится в отчете комиссии IBU.

Бывший функционер признавался, что воспользовался услугами проститутки один раз в период с 2010 по 2014 год в Москве. По мнению Бессеберга, ее прислал кто-то из оргкомитета.

«Бессеберг подтвердил полиции, что у него возникли дружеские отношения с женщиной, включавшие сексуальный контакт. Они встретились в марте 2016 года на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. По его словам, женщина рассказала, что является бывшей танцовщицей из ночного клуба и большой поклонницей биатлона», — говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте IBU.

Поводом для начала расследования комиссии под руководством Джонатана Тейлора стали обвинения экс-руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова в адрес Бессеберга. После австрийские правоохранительные органы Австрии провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

Из-за обвинений в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов Бессеберг был вынужден покинуть пост главы IBU.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал успехом расследование в отношении экс-президента IBU.