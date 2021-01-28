«Атлетико» перехватил у ЦСКА 19-летнего португальского полузащитника

Мадридский «Атлетико» согласовал контракт с полузащитником «Флуминенсе» Маркосом Пауло, сообщает Sporx в Twitter.

По информации источника, футболист перейдет в испанский клуб летом 2021 года. Отмечается, что на игрока претендовал московский ЦСКА, однако сам хавбек выбрал действующего лидера чемпионата Испании.

В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА убрал аргентинского нападающего Адольфо Гайча из заявки Российской премьер-лиги (РПЛ).