«Атлетико» перехватил у ЦСКА 19-летнего португальского полузащитника
Мадридский «Атлетико» согласовал контракт с полузащитником «Флуминенсе» Маркосом Пауло, сообщает Sporx в Twitter.
По информации источника, футболист перейдет в испанский клуб летом 2021 года. Отмечается, что на игрока претендовал московский ЦСКА, однако сам хавбек выбрал действующего лидера чемпионата Испании.
В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА убрал аргентинского нападающего Адольфо Гайча из заявки Российской премьер-лиги (РПЛ).
⏳Fluminense'nin 19 yaşındaki Portekiz pasaportlu forveti Marcos Paulo, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladı.— Sporx (@sporx) January 27, 2021
��Inter, Parma ve CSKA Moskova'nın ciddi tekliflerine rağmen Paulo, Simeone'yi seçti ve önümüzdeki sezon Atletico'da oynayacak. pic.twitter.com/JQdF6GVcwp