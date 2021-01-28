«Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ

В очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» сыграл вничью с «Лестер Сити».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

В составе хозяев отличился колумбийский хавбек Хамес Родригес.

У гостей единственный гол на свой лицевой счет оформил Юри Тилеманс.

После этой игры подопечные Брендана Роджерса набрали 39 очков и сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.



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