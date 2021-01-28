Васильев объяснил, почему Подчуфарова не смогла получить словенский паспорт
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал известия о том, что биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла сменить спортивное гражданство и выступать за Словению.
Специалист высказал предположение, что россиянка не смогла стать своей в другой национальной команде.
«Подчуфаровой нужно очень постараться, чтобы пробиться в сборную России.
Я думаю, что ей не удалось попасть в словенскую сборную не по спортивным причинам. Предполагаю, что это как-то связано с политикой», — заявил Васильев в интервью РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Карим Халили занял четвертое место в мужской индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону.