«Аталанта» опубликовала общекомандное фото с Миранчуком

«Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 3:2.

Победный мяч в игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Таким образом, гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии.

После матча клуб из Бергамо опубликовал общекомандную фотографию с Миранчуком на официальной странице в Twitter.

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