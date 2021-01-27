«Аталанта» опубликовала общекомандное фото с Миранчуком
Карен Саркисян
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«Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 3:2.
Победный мяч в игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук.
Таким образом, гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии.
После матча клуб из Бергамо опубликовал общекомандную фотографию с Миранчуком на официальной странице в Twitter.
Ранее Ибрагимович выступил против расизма после конфликта с Лукаку в матче Кубке Италии с «Интером».
Stato attuale:— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2021
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