«Локомотив» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Испании
Карен Саркисян
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Московский «Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.
Встреча проходила в Марбельи (Испания) и завершилась со счетом 3:1.
В составе московского клуба забитыми мячами отметились Мурило и Антонио Эдер.
В составе «Эстерсунда» — Блэр Тарготт.
После 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.
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