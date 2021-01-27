«Локомотив» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Испании

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Московский «Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.

Встреча проходила в Марбельи (Испания) и завершилась со счетом 3:1.

В составе московского клуба забитыми мячами отметились Мурило и Антонио Эдер.

В составе «Эстерсунда» — Блэр Тарготт.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

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