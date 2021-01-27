Агент форварда «Эвертона» подтвердил переговоры с ЦСКА
Антон Борисов
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Отец и агент нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна Шенол подтвердил переговоры ливерпульского клуба с московским ЦСКА по трансферу футболиста.
«Действительно, клубы сейчас ведут переговоры, но пока нет ничего определенного. Посмотрим, что может случиться», — цитирует Шенола Тосуна «Евро-Футбол.Ру».
В нынешнем сезоне Тосун принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что в приобретении нападающего также заинтересован «Вест Бромвич Альбион».