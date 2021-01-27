«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Даниэль Спронг и Джастин Шульц.

У проигравшей команды отличились Ноа Добсон и Мэтью Барзал.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.