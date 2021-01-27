УЕФА не планирует изменять формат проведения Евро-2020
Вадим Балканов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует изменять формат чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, чиновники УЕФА хотят провести континентальное первенство именно так, как и было задумано: в 12 городах 12 стран Европы. При этом отмечается, что возможные ограничения по числу зрителей на трибунах не отпугивают организаторов.
В штаб-квартире ЦЕФА говорят о том, что не желают переносить Евро-2020 в одну или две страны с целью минимизации затрат.
Ранее Юрий Белоус, агент полузащитника Жасура Жалолиддинова, не исключил возвращения игрока в стан московского «Локомотива».