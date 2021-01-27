Трусова рассказала о тренировках в академии Плющенко

Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании 2020 года Александра Трусова рассказала о тренировках в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Спортсменка заявила, что она может приезжать на тренировку к десяти утра и работать на пустом льду с Дмитрием Михайловым, который способствует развитию ее скольжения.

«Как мне в академии Плющенко? Очень удобно, у меня есть домик, я в нем всю неделю, а на выходные выыезжаю к семье. Здесь я только с мамой и двумя собаками.

Болела нога, мне было тяжелее прыгать аксель и тулуп. После Нового года начала восстанавливать», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».



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