Экс-президент «Локомотива» высказался о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину», передает «Все про спорт».

Напомним, форвард прилетел во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «фиалками».

«Очень рад за Сашу. Честно говоря, я думал, что любовь к деньгам победит. Он проявил себя как спортсмен настоящий. Видимо, очень хочет играть в футбол. Надеюсь, у него все получится», — сказал Наумов.



Ранее Антонио Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком.