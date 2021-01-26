Экс-президент «Локомотива» высказался о трансфере Кокорина в «Фиорентину»
Андрей Черников
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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину», передает «Все про спорт».
Напомним, форвард прилетел во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «фиалками».
«Очень рад за Сашу. Честно говоря, я думал, что любовь к деньгам победит. Он проявил себя как спортсмен настоящий. Видимо, очень хочет играть в футбол. Надеюсь, у него все получится», — сказал Наумов.
Ранее Антонио Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком.