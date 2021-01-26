Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Александру Плющенко, сыну тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о клевете. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Плющенко.

Напомним, весной 2020 года ряд СМИ сообщил о том, что Александр Плющенко болен синдромом Аспергера.

«Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после статьи. 29 января мальчик пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, а на следующей неделе состоятся очные ставки», — сказал Добровинский.

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