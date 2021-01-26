Резцова: Большунов своими победами перешел всем дорогу

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поддержала лыжника Александра Большунова, передает RT.

«Большунову нужна психологическая поддержка со стороны руководства и тренерского штаба. Ему надо напомнить, что он сильнейший в мире. Его боятся, потому что он своими победами всем дорогу перешел», — сказала Резцова.

Напомним, на финише эстафетной гонки Большунов дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который подрезал его. Российскую команду дисквалифицировали, лишив бронзы. Заезд прошел 24 января.



Ранее сообщалось о том, что Большунову грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы за нападение на Мяки.