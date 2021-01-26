Стало известно возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию может выступить под названием Figure Skating Russia (FSR), передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Скорее всего, это будет так, но окончательного решения нет», — сказал источник.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года могут выступать на чемпионатах мира и олимпиадах только в нейтральном статусе.



Ранее стали известны участники прыжкового турнира по фигурному катанию.