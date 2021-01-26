Стало известно возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Андрей Черников
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Сборная России по фигурному катанию может выступить под названием Figure Skating Russia (FSR), передает ТАСС со ссылкой на источник.
«Скорее всего, это будет так, но окончательного решения нет», — сказал источник.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года могут выступать на чемпионатах мира и олимпиадах только в нейтральном статусе.
Ранее стали известны участники прыжкового турнира по фигурному катанию.