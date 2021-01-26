Стали известны участники прыжкового турнира по фигурному катанию

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Стали известны участники прыжкового турнира по фигурному катанию, передает сайт Первого канала.

Соревнования пройдут 5 февраля в рамках командного турнира в Москве. В прыжковом турнире команда девушек померится силами с командой юношей.

Девушки: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова

Юноши: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов

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