Стали известны участники прыжкового турнира по фигурному катанию
Андрей Черников
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Стали известны участники прыжкового турнира по фигурному катанию, передает сайт Первого канала.
Соревнования пройдут 5 февраля в рамках командного турнира в Москве. В прыжковом турнире команда девушек померится силами с командой юношей.
Девушки: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова
Юноши: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов