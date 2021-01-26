Стали известны подробности перехода нападающего ЦСКА Гайча в «Беневенто»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч перейдет в итальянский «Беневенто» на правах арендного соглашения. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, срок арендного соглашения составит шесть месяцев.

Сообщается, что если нападающий проведет за итальянский клуб 50% матчей, то аренда автоматически продлится еще на год.

Также отмечается, что в июне 2022 года «Беневенто» получит право выкупить Гайча за €11 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.