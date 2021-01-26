Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера лондонского «Челси».

По информации The Athletic тренера уведомили об отставке директор «Челси» Марина Грановская и президент Брюс Бакна на стадионе «Стэмфорд Бридж».

При этом сообщается, что Лэмпарду не дали попрощаться с футболистами «Челси».

Отметим, что после 19 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» набрал 29 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

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