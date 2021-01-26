Нападающий ЦСКА Гайч перейдет в «Беневенто» на правах аренды

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч перейдет в итальянский «Беневенто» на правах арендного соглашения. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, ЦСКА и «Беневенто» согласовывают детали перехода Гайча.

Сообщается, что в ближайшее время нападающий пройдет медосмотр для итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.