Российский тяжелоатлет Петров дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров дисквалифицирован на четыре года из-за применения допинга. Об этом сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

«В соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) № 01/2020 ФТАР 25 января 2021 года приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дмитрия Петрова на 4 года», – говорится в заявлении федерации.

Отметим, что срок дисквалификации Петрова отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA.