Кормье рассказал о впечатлениях Хабиба от боя с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Даниэль Кормье рассказал о впечатлениях чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова от боя с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой прием в четвертом раунде.

«Мы общались с Хабибом и он сказал мне: «Когда я дрался с Конором, вообще не почувствовал, что прям «вау!», когда он бил мне по голове. Ничего особенного, и я понял, что могу смело идти на него», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, что на счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. На счету Конора Макгрегора — 22 победы в 27 боях.

Ранее Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257.