Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.

По информации источника, ирландский боец отстранен от боев из медицинских соображений.

Напомним, что 24 января Макгрегор потерпел поражение от американского бойца MMA Дастина Порье в главном бою турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету Конора Макгрегора 22 победы в 27 боях MMA.

Ранее Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257.