Российский нападающий Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ «Голден Найтс»
Карен Саркисян
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Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Парадайса.
Сообщается, что контракт нападающего с «Вегасом» рассчитан на три года.
Отметим, что Дорофеев присоединится к фарм-клубу «Голден Найтс» — «Хендерсон Сильвер Найтс».
Напомним, что в нынешнем сезоне Павел Дорофеев провел один матч за «Трактор» из Челябинска в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).