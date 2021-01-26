Российский нападающий Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ «Голден Найтс»

Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Парадайса.

Сообщается, что контракт нападающего с «Вегасом» рассчитан на три года.

Отметим, что Дорофеев присоединится к фарм-клубу «Голден Найтс» — «Хендерсон Сильвер Найтс».

Напомним, что в нынешнем сезоне Павел Дорофеев провел один матч за «Трактор» из Челябинска в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.