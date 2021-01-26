«Оттава» с Зайцевым пропустила семь шайб от «Ванкувера» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счетом 4:1.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саттер (3), Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви.

В составе «Оттавы» — Остин Уотсон.

Напомним, что в составе «Сенаторз» играют три российских хоккеиста — защитник Никита Зайцев, а также нападающие Артем Анисимов и Евгений Дадонов.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.