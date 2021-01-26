Набабкин прокомментировал свое возвращение в общую группу игроков ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев вернулись в общую группу игроков на зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания).

Набабкин прокомментировал свое возвращение после травмы.

«Я рад, что возобновил тренировки вместе с ребятами. Хоть и работаю пока с ограничениями, все равно это позитивно и классно.

Восстановление еще продолжается, дай Бог, все будет нормально. Во время игровых упражнений все было отлично. Дальше все будет зависеть от моих ощущений, продолжаю работу!» — цитирует защитника официальный сайт московского клуба.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на 4 очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.