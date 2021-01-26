ЦСКА и «Вест Бромвич» хотят приобрести нападающего «Эвертона» Тосуна

Московский ЦСКА может приобрести нападающего английского «Эвертона» Дженка Тосуна.

По информации Metaratings.ru нападающего «Эвертона» также желает приобрести английский «Вест Бромвич Альбион».

Сообщается, что «Вест Бромвич» готов предложить английскому клубу лучшие условия, чем ЦСКА.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Дженк Тосун принял участие в пяти матчах и не забил ни одного мяча.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.