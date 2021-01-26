Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу игроков ЦСКА на сборе в Испании

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев вернулись в общую группу игроков на зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания). Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Напомним, что Набабкин и Кучаев восстанавливались и работали по индивидуальной программе после перенесенных операций на коленном суставе.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на 4 очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.