Глушаков поделился эмоциями от отдыха на Мальдивах
Вадим Балканов
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, на острове он смог хорошо восстановиться после напряженного отрезка сезона и провести время.
Хавбек отметил, что ему не удалось пересечься с форвардом «Рубина» Иваном Игнатьевым, прославившемся благодаря танцу на пляже Мальдив с бутылкой пива.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин обратился к болельщикам итальянской «Фиорентины» после прибытия во Флоренцию.