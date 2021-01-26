Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, на острове он смог хорошо восстановиться после напряженного отрезка сезона и провести время.

Хавбек отметил, что ему не удалось пересечься с форвардом «Рубина» Иваном Игнатьевым, прославившемся благодаря танцу на пляже Мальдив с бутылкой пива.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин обратился к болельщикам итальянской «Фиорентины» после прибытия во Флоренцию.