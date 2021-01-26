«Атлетик» забил пять мячей «Хетафе» в матче чемпионата Испании
Вадим Балканов
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В очередном матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» разгромил «Хетафе».
Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» при пустых трибунах и завершилась разгромной волевой победой хозяев со счетом 5:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Йерай Альварес, Алехандро Беренгер, Оскар Де Маркос и Рауль Гарсия, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличился Куку.
Этот успех позволил баскам набрать 24 очка и подняться на девятую строчу в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила невозможность переезда клуба в Саранск.