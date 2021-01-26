«Зенит» выразил соболезнования семье комментатора Серебренникова

В возрасте 84 лет скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников.

Футбольный клуб «Зенит» на своей официальной страничке в Twitter выразил соболезнования семье и близким журналиста.

Напомним, что Серебренников принимал участие в организации телевизионных показов соревнований московской Олимпиады-1980, Игр доброй воли 1994 года, а также чемпионата мира по хоккею 2000 года.



Ранее сообщалось, что генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила невозможность переезда клуба в Саранск.