Экс-игрок «Спартака» Ширко поделился мнением о возможном трансфере Промеса

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о возможном трансфере Квинси Промеса в столичный клуб, передает RT.

«На Квинси все будут смотреть едва ли не как на спасителя. Болельщики знают, на что он способен. Психологическое давление на него будет. Если человек играет на высоком уровне, он абстрагируется от этого», — сказал Ширко.



Напомним, Промес уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Ранее стала известна зарплата Промеса в «Спартаке».