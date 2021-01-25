Мяки пройдет медобследование после столкновения с Большуновым на этапе Кубка мира
Карен Саркисян
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Финский лыжник Йони Мяки пройдет медицинское обследование после мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Об этом сообщает норвежский портал Dagbladet.
Напомним, что на финише эстафеты российский лыжник Александр Большунов отмахнулся и ударил палкой Мяки.
Как итог, сборная России была дисквалифицирована с эстафеты за неспортивное поведение.
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