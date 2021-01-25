Мяки пройдет медобследование после столкновения с Большуновым на этапе Кубка мира

Финский лыжник Йони Мяки пройдет медицинское обследование после мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Об этом сообщает норвежский портал Dagbladet.

Напомним, что на финише эстафеты российский лыжник Александр Большунов отмахнулся и ударил палкой Мяки.

Как итог, сборная России была дисквалифицирована с эстафеты за неспортивное поведение.

Ранее на Большунова подали заявление в финскую полицию.