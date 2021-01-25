Олимпийский чемпион высказался о дисквалификации России на Кубке мира в Лахти

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказался о дисквалификации сборной России с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Напомним, что на финише эстафеты российский лыжник Александр Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.

«В этом плане звездная болезнь ему не грозит. Не такой он человек. А то, что проиграл… Лыжный спорт тем и интересен, что сегодня ты на коне и великий, а завтра получил по морде и спустился на землю. Что очень полезно», — цитирует Зимятова «RT на русском».

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.