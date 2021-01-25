РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, что 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под флагом Российской Федерации до 16 декабря 2022 года.

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. РУСАДА привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса», — говорится в заявлении агентства на официальном сайте РУСАДА.

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