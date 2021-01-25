«Анахайм» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ
Антон Борисов
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«Анахайм Дакс» переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Рикард Ракелль и Хампус Линдхольм. У гостей шайбу забросил Микко Рантанен.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)