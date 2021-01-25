Кокорин проведет первую тренировку с «Фиорентиной» 26 января

Нападающий Александр Кокорин проведет первую тренировку в составе «Фиорентины» 26 января, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

25 января форвард прибудет в Италию для медосмотра. В случае его успешного прохождения клуб подпишет с игроком контракт на 3,5 года.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее наставник «Фиорентины» поделился мнением о Кокорине.