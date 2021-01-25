Кокорин проведет первую тренировку с «Фиорентиной» 26 января
Антон Борисов
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Нападающий Александр Кокорин проведет первую тренировку в составе «Фиорентины» 26 января, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
25 января форвард прибудет в Италию для медосмотра. В случае его успешного прохождения клуб подпишет с игроком контракт на 3,5 года.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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