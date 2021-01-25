«Торонто» обыграл «Калгари» в матче НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джейк Маззин, Уэйн Симмондс и Остон Мэттьюс. У хозяев шайбы забросили Шон Монахан и Элиас Линдхольм.

Для «Торонто» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Калгари, Канада) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 — Маззин (Марнер, Райлли) – 07:46

1:1 — Монахан (Ханифин, Годро) – 32:53

1:2 — Симмондс (Марнер, Райлли) – 39:28 (5x4)

1:3 — Мэттьюс (Райлли, Хайман) – 42:42

2:3 — Линдхольм (Андерссон, Ткачук) – 46:33 (5x4)