Российские гандболисты проиграли шведам и не смогли выйти в 1/4 финала

Российские гандболисты проиграли команде Швеции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Каире, завершилась со счетом 34:20 в пользу скандинавской сборной. Самым результативным игроком в составе команды России стал Александр Котов, забивший пять мячей.

Сборная России завершила участие на турнире, не сумев выйти в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что российские гандболисты разгромили македонцев на чемпионате мира.

Гандбол. Чемпионат мира. Группа IV. Третий тур

Россия – Швеция – 20:34 (8:17).