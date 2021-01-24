Самолет с футболистами на борту разбился в Бразилии

Самолет с игроками и президентом клуба «Пальмас» потерпел крушение в Бразилии, передает Pledgetimes.

На бору находились игроки Гильерме Ноэ, Лукас Пракседес, Рануле и Маркусу Молинари, президент команды Лукас Мейра, а также пилот. Все они погибли.

«Пальмас» выступает в четвертом по силе дивизионе Бразилии.



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