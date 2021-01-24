Стал известен срок дисквалификации Большунова

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей рассказал о том, что российский лыжник Александр Большунов не будет дисквалифицирован на длительный срок, передает Expressen.

«Большунов дисквалифицирован с сегодняшних соревнований. Он не будет отстранен от будущих стартов. Россия может опротестовать это решение. У них есть 48 часов», — сказал Миньерей.

Напомним, на финише эстафетной гонки россиянин дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который подрезал его. Российскую команду дисквалифицировали, лишив бронзы.



Ранее тренер Большунова Юрий Бородавко прокомментировал конфликт россиянина с финским лыжником.